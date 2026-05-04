Nuovo ospedale hub a Rende, Occhiuto incontra Principe e Greco all’Unical: ecco il progetto – VIDEO

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RENDE Un assaggio si era avuto la settimana scorsa a Cosenza, nel corso di una iniziativa del Pd: oggi si registra un’altra accelerazione sul policlinico di Rende. È terminato da poco l’atteso incontro all’Università della Calabria tra il Sindaco di Rende, Sandro Principe, il magnifico rettore, prof. Gianluigi Greco, e il presidente della giunta regionale, Roberto Occhiuto, sul progetto del nuovo ospedale hub di Cosenza che sorgerà nei pressi dell’Unical. Principe aveva già incontrato i progettisti del Policlinico nei mesi scorsi in Municipio. Durante quel confronto era stato illustrato l’avanzamento del progetto di fattibilità del nuovo nosocomio. Questa mattina il presidente della Regione ha illustrato con maggiori dettagli il progetto del Policlinico in attesa che venga approvato nella conferenza di servizi nella quale il Comune di Rende sarà chiamato ad esprimere il proprio parere. Erano inoltre presenti, per il Comune di Rende, il vicesindaco Fabio Liparoti e l’ing. Francesco Verre, e – per l’Unical – il prorettore Stefano Curcio e il direttore generale Candeloro Bellantoni, mentre per la Regione Calabria c’era il responsabile unico del progetto (Rup) ingegnere Roberto Ruffolo.

La riunione – fanno sapere dal rettorato Unical – è servita a coordinare i prossimi passaggi logistici e procedurali in vista dell’apertura dei cantieri, analizzando l’articolazione del progetto in lotti funzionali. Con le coperture finanziarie per il primo stralcio già assicurate e l’impiego di procedure accelerate per gli affidamenti, l’obiettivo delle istituzioni è avviare materialmente i lavori nei prossimi mesi. Inoltre, i lavori hanno dedicato uno specifico focus al tema delle infrastrutture di supporto e della viabilità: le istituzioni stanno procedendo all’allineamento dei cantieri per le opere di collegamento (strade, rotatorie e innesti autostradali), essenziali per garantire un’accessibilità ottimale al nuovo presidio sanitario e al campus.

Un passaggio centrale del confronto ha riguardato la vocazione accademica della futura struttura. Il progetto prevede, infatti, l’inserimento di spazi autonomi e dedicati alle aule universitarie e alla didattica, con una grande hall d’ingresso, armonizzati all’interno dell’assetto generale dell’opera. Le parti stanno definendo le modalità per gestire al meglio questi ambienti, con un obiettivo chiaro: far sì che il nuovo ospedale sia strutturalmente pensato per far convivere in modo diretto e quotidiano l’assistenza clinica e la formazione dei futuri medici, garantendo spazi all’avanguardia per le attività dell’Ateneo.

L’appuntamento odierno conferma il costante allineamento operativo tra Regione, UniCal e Comune, passaggio indispensabile per accompagnare in modo integrato la transizione dalla fase progettuale all’avvio effettivo dell’opera.

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