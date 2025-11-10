“Reset”, Antonio Colasuonno lascia i domiciliari: misura più lieve disposta dal Tribunale di Cosenza

la decisione

COSENZA Dagli arresti domiciliari all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Torna libero Antonio Colasuonno, uno degli imputati nell’inchiesta denominata “Reset“, coordinata dalla Dda di Catanzaro. Al termine del processo celebrato con rito ordinario, Colasuonno (difeso dall’avvocato Chiara Penna) era stato condannato a 6 anni e 10 mesi (richiesta 12 anni e 1 mese del pm). Nel corso del dibattimento, il suo legale di fiducia, Chiara Penna, aveva inviato una istanza di sostituzione della misura cautelare detentiva con gli arresti domiciliari per permettere al suo assistito di ricevere le necessarie cure. Nel luglio del 2024, Colasuonno aveva lasciato il carcere passando agli arresti domiciliari. Oggi la decisione dei giudici di concedere una misura meno afflittiva. (f.b.)