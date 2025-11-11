Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 18:00
la nuova legislatura

Consiglio regionale, ecco l’Ufficio di presidenza: Crinò e Ranuccio vice di Cirillo, De Francesco e Laghi segretari

Pubblicato il: 11/11/2025 – 17:53
REGGIO CALABRIA Novità nella composizione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale rispetto alle previsioni della vigilia. Alla fine delle votazioni da parte dell’assemblea legislativa infatti la “sorpresa” è stata l’elezione di Giacomo Crinò (Occhiuto Presidente) quale vicepresidente per la maggioranza di centrodestra: alla vigilia il nome più quotato era quello di Pierluigi Caputo, che a quanto risulta avrà invece l’importante ruolo politico di capogruppo di Op. L’altro vicepresidente del Consiglio regionale è Giuseppe Ranuccio (Pd). Eletti anche i due segretari-questori: si tratta di Luciana De Francesco (Fratelli d’Italia) per la maggioranza, e di Ferdinando Laghi (Tridico Presidente) per la minoranza di centrosinistra.  Crinò, Ranuccio, De Francesco e Laghi dunque affiancheranno il neo presidente Salvatore Cirillo. (c. a.)

