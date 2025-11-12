Lamezia Terme, Vitale: «Grazie alle associazioni, saranno loro a tenere acceso lo spirito del Natale»

la nota

LAMEZIA TERME «Ancora una volta la rete delle associazioni culturali e del terzo settore dimostra di essere la spina dorsale viva e solidale della città. Di fronte alla necessità di ridurre le spese per gli eventi natalizi, ufficializzata ieri dal Sindaco e dalla sua giunta, queste realtà hanno subito mostrato una straordinaria disponibilità a collaborare, confermando la loro capacità di dare, di unirsi e di costruire comunità anche nei momenti più complessi. Sarà grazie a loro se, nonostante tutto, Lamezia potrà vivere lo spirito autentico del Natale, fondato sulla partecipazione, sulla solidarietà e sull’amore per la propria città. Queste rinunce nascono, come detto, dalla situazione finanziaria comunicata ieri dal Sindaco: a causa del disavanzo accertato, indicato in circa 4,2 milioni di euro, il Comune sarà costretto a rivedere le proprie spese e priorità almeno per i prossimi due anni. Resta tuttavia un interrogativo legittimo e importante: la nota integrativa della Corte dei Conti, arrivata come un fulmine a metà ottobre, contiene ulteriori elementi o il disavanzo effettivo è solo quello comunicato? È doveroso che su questi numeri ci sia la massima chiarezza da parte dell’amministrazione, perché da essa dipende la fiducia dei cittadini e la programmazione delle scelte future». E’ la nota diffusa dalla capogruppo di Azione Lamezia, Annita Vitale.