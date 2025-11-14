‘Ndrangheta, interdittiva antimafia per cinque imprese del Crotonese

rischio infiltrazioni

CROTONE Il Prefetto di Crotone Franca Ferraro ha adottato cinque interdittive antimafia nei confronti di altrettante imprese operanti nei settori agricolo, dell’edilizia e della somministrazione di alimenti e bevande. La decisione arriva in ambito dell’attività di prevenzione antimafia condotta dalla Prefettura e scaturisce da complesse e articolate istruttorie finalizzate a far emergere concreti e attuali elementi sintomatici di permeabilità delle imprese agli interessi della criminalità organizzata, a tutela del tessuto economico sano e della libera concorrenza nel mercato. I provvedimenti prefettizi in questione costituiscono un importante risultato raggiunto grazie al determinante contributo del Gruppo Interforze Antimafia, costituito presso la Prefettura, composto da rappresentanti della locale Questura, dei Comandi Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e del Centro Operativo Direzione Investigativa Antimafia di Catanzaro.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato