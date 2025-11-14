Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 9:50
Viola il divieto di avvicinamento nei confronti dell’ex, arrestato un uomo nel Reggino

Il 51enne è stato fermato a breve distanza dalla vittima che ha riferito di essere stata seguita dall’ex coniuge

Pubblicato il: 14/11/2025 – 9:31
CITTANOVA La Polizia di Stato ha arrestato, in flagranza di reato, un 51enne di Cittanova per aver violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento all’ex moglie. Nei giorni scorsi, i poliziotti delle Volanti dei Commissariati di Pubblica Sicurezza di Polistena, Cittanova e Taurianova sono intervenuti nei pressi di un bar di Taurianova, a seguito della segnalazione pervenuta alla locale Sala Operativa da parte di una donna che riferiva di essere seguita dall’ex marito, nonostante quest’ultimo fosse destinatario della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla stessa. Il tempestivo intervento degli Agenti della Polizia di Stato ha consentito di intercettare e bloccare l’uomo a breve distanza dalla vittima che, visibilmente scossa, ha riferito di essere stata seguita dall’ex coniuge a bordo della propria autovettura, da Cittanova fino a Taurianova. L’autorità Giudiziaria, ad esito dell’udienza di convalida, ha disposto per il 51enne, già gravato da pregiudizi di polizia, la custodia cautelare in carcere.

