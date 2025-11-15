Catanzaro, lavori sulla Ss 280 “Dei Due Mari”: senso unico alternato e rampa chiusa per 5 giorni

gli interventi

CATANZARO Per consentire gli interventi di manutenzione dei giunti stradali lungo la strada statale 280 “Dei Due Mari”, si rendono necessarie alcune limitazioni al transito veicolare nel territorio comunale di Catanzaro. Nel dettaglio, da lunedì 17 novembre a venerdì 21 novembre 2025, sarà attiva la chiusura della rampa di ingresso dello svincolo di Sarrottino, in direzione Lamezia Terme – Catanzaro, nonché l’istituzione del senso unico alternato con impianto semaforico sulla complanare, nel tratto a doppio senso di circolazione compreso tra lo svincolo di Sarrottino e viale Europa.

Durante il periodo dei lavori saranno predisposte opportune deviazioni e adeguata segnaletica in loco.

