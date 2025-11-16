Rende adotta il Plogging dalla Svezia: corsa ed ecologia per la città

attività fisica e impegno

RENDE Arriva direttamente dalla Svezia un’iniziativa che coniuga in modo virtuoso attività fisica e impegno ambientale: il #plogging. Questa pratica, il cui nome deriva dalla fusione dei termini svedesi “plocka upp” (raccogliere) e “jogging”, consiste nel correre (o camminare) raccogliendo i rifiuti trovati lungo il percorso. L’adesione alla prima edizione di questo evento ecologico e sportivo è già significativa.

L’Evento

L’appuntamento è fissato per Domenica 23 novembre 2025, alle ore 9:30, per la manifestazione “Puliamo il mondo alla scoperta dei quartieri – 1° edizione di Rende Plogging“. L’iniziativa, promossa e organizzata dal Comune di Rende in collaborazione con Calabra Maceri, si pone l’obiettivo di trasformare l’attività sportiva in un concreto gesto ecologico, contribuendo attivamente alla pulizia dell’ambiente cittadino.

Patrocini e Collaborazioni

L’iniziativa gode di importanti patrocini da parte di enti nazionali come il CONI, Legambiente, e Csain Calabria. Riceve inoltre il sostegno diretto dell’Assessorato all’Ambiente e dell’Assessorato allo Sport del Comune di Rende. La realizzazione dell’evento è resa possibile grazie alla partecipazione attiva di diverse realtà locali, tra cui: ASC Comprensorio Popolare Villaggio Europa, A.S.D. Villaggio Europa CEEP, l’Agesci San Carlo Borromeo e la Rende Servizi. (redazione@corrierecal.it)

