Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 12:59
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

attività fisica e impegno

Rende adotta il Plogging dalla Svezia: corsa ed ecologia per la città

Consiste nel correre (o camminare) raccogliendo i rifiuti trovati lungo il percorso

Pubblicato il: 16/11/2025 – 11:57
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Rende adotta il Plogging dalla Svezia: corsa ed ecologia per la città

RENDE Arriva direttamente dalla Svezia un’iniziativa che coniuga in modo virtuoso attività fisica e impegno ambientale: il #plogging. Questa pratica, il cui nome deriva dalla fusione dei termini svedesi “plocka upp” (raccogliere) e “jogging”, consiste nel correre (o camminare) raccogliendo i rifiuti trovati lungo il percorso. L’adesione alla prima edizione di questo evento ecologico e sportivo è già significativa.

L’Evento

L’appuntamento è fissato per Domenica 23 novembre 2025, alle ore 9:30, per la manifestazione “Puliamo il mondo alla scoperta dei quartieri – 1° edizione di Rende Plogging“. L’iniziativa, promossa e organizzata dal Comune di Rende in collaborazione con Calabra Maceri, si pone l’obiettivo di trasformare l’attività sportiva in un concreto gesto ecologico, contribuendo attivamente alla pulizia dell’ambiente cittadino.

Patrocini e Collaborazioni

L’iniziativa gode di importanti patrocini da parte di enti nazionali come il CONILegambiente, e Csain Calabria. Riceve inoltre il sostegno diretto dell’Assessorato all’Ambiente e dell’Assessorato allo Sport del Comune di Rende. La realizzazione dell’evento è resa possibile grazie alla partecipazione attiva di diverse realtà locali, tra cui: ASC Comprensorio Popolare Villaggio EuropaA.S.D. Villaggio Europa CEEP, l’Agesci San Carlo Borromeo e la Rende Servizi. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato  

Argomenti
comune di rende
ecologia
giornata ecologica
Importanti
jogging
plogging
RENDE
rispetto per l’ambiente
Categorie collegate
Cosenza
Società
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x