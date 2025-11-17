Baldino: «Appalto colossale della Provincia di Cosenza senza concorrenza? Il Viminale verifichi»

“Project Financing”

COSENZA La deputata M5S Vittoria Baldino, è scritto in una nota, «ha depositato nei giorni scorsi un’interrogazione al ministro dell’Interno sulla maxi Concessione in “Project Financing” da oltre 100 milioni di euro complessivi (82,9 milioni più Iva) affidata dalla Provincia di Cosenza al Consorzio Italia Servizi per la gestione degli immobili pubblici, la fornitura di vettori energetici e la manutenzione impiantistica». «Parliamo – afferma la parlamentare – di una procedura che solleva gravi dubbi sulla trasparenza e sulla tutela dell’interesse pubblico. Si è favorita di fatto un’unica offerta, impedendo la partecipazione di altri operatori economici e vanificando ogni confronto concorrenziale, in evidente violazione del Codice degli Appalti e delle norme sulla libera concorrenza». Ad essere richiamata nell’interrogazione, prosegue la nota, «anche l’allarmante situazione finanziaria dell’Ente, che presenta un disavanzo di oltre 83 milioni di euro». «Affidare una concessione così onerosa, con un bilancio già a rischio default, è un atto irresponsabile per cui qualcuno dovrà rispondere» afferma Baldino. Ulteriore criticità, secondo la parlamentare, «riguarda la mancata trasparenza: l’accesso agli atti richiesto da cittadini e consiglieri provinciali sarebbe stato negato o parzialmente evaso, limitandosi alla pubblicazione dei soli documenti già disponibili sul sito istituzionale». «Il governo – conclude Vittoria Baldino – verifichi: la correttezza della procedura adottata; l’eventuale adozione di controlli ispettivi; l’impatto dell’operazione sulla sostenibilità del bilancio provinciale; l’assenza di conflitti di interesse tra il soggetto aggiudicatario e l’Amministrazione provinciale guidata dalla presidente Rosaria Succurro o suoi familiari diretti o altri componenti dell’Amministrazione provinciale e i rispettivi familiari diretti. La Provincia non può trasformarsi in una zona franca dove la spesa pubblica sfugge a ogni controllo».

