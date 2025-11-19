Preserre Vibonesi al setaccio. Eseguite una misura cautelare personale e due denunce

territorio sotto i riflettori

VIBO VALENTIA Nel corso del fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno hanno attuato un articolato dispositivo straordinario di controllo del territorio nei comuni di Arena, Dasà, Acquaro e Fabrizia. A Fabrizia, i militari della Stazione Carabinieri hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare personale del divieto di dimora nel territorio della Regione Calabria, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Vibo Valentia, su richiesta della locale Procura della Repubblica. Il provvedimento riguarda un operaio edile, presunto autore dei reati di ricettazione e indebito utilizzo di una carta di credito sottratta nell’aprile scorso da un’abitazione limitrofa. La misura impone l’immediato allontanamento dalla regione e il divieto di farvi rientro senza autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria (per l’uomo vige la presunzione di innocenza fino a sentenza irrevocabile). Nel corso del medesimo servizio, l’Aliquota Radiomobile ha denunciato in stato di libertà: – un conducente che ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sull’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti; – un soggetto sorpreso alla guida di un veicolo nonostante la patente gli fosse stata revocata. L’Aliquota Radiomobile ha infine contestato una violazione amministrativa per guida in stato di ebbrezza.

