Droga nella movida, due arresti per spaccio a Crotone

il controllo del teritorio

CROTONE Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dal questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino, finalizzati a controllare i luoghi della movida, spesso centri di smistamento di sostanze stupefacenti tra i più giovani assuntori, personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto due persone, M.M. di anni 56 e C.A., di anni 33, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish e marjuana.

Per quanto riguarda l’arresto di M.M., nel corso di un’attività, gli agenti delle volanti giunti sulla soglia dell’abitazione, hanno avvertito un intenso odore di sostanza stupefacente provenire dall’unità immobiliare. Pertanto, insospettiti, hanno effettuato una perquisizione domiciliare, tenendo anche conto dei numerosi precedenti a carico del 56enne: all’interno dell’appartamento sono stati rinvenuti complessivamente 46 grammi di hashish, una parte dei quali già divisi in dosi avvolte in involucri di carta pronte per essere immesse sul mercato, 6,50 grammi di marijuana e due bilancini di precisione. La sostanza stupefacente e il materiale rinvenuto sono stati sequestrati.

Nell’ambito dello stesso contesto operativo di controllo del territorio, un altro soggetto, C.A., è stato notato dagli agenti mentre percorreva una via cittadina della zona sud, nelle immediate vicinanze della propria abitazione. Alla vista della pattuglia, l’uomo ha accelerato improvvisamente il passo, nel tentativo di eludere il controllo di polizia. Bloccato dai poliziotti, il 33enne ha mostrato un atteggiamento particolarmente nervoso e sofferente; considerati i precedenti in materia di droga a suo carico, gli agenti hanno deciso di estendere i controlli ed effettuare una perquisizione domiciliare: difatti, all’interno della camera da letto ad uso esclusivo dell’uomo, adagiati sulla scrivania sono stati rinvenuti 41 grammi di hashish e due coltelli intrisi della medesima sostanza rinvenuta. La droga e il materiale sono stati sottoposti a sequestro.

Al termine delle formalità di rito, i due sono stati arrestati e posti a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa di ulteriori determinazioni. L’attività si inserisce nel quadro di una più ampia strategia di prevenzione e contrasto al fenomeno dello spaccio di droga messa in campo dalla Polizia di Stato in sinergia con il procuratore Domenico Guarascio, quest’ultimo titolare dell’attività investigativa volte a contrastare le associazioni criminali che riforniscono le piazze di spaccio.

La Polizia di Stato – comunicando che sono state identificate 215 persone, controllati 130 veicoli e 15 soggetti sottoposti a misura limitativa della libertà personale – rinnova il proprio impegno nel contrasto a ogni forma di illegalità e invita i cittadini a collaborare, segnalando situazioni sospette o pericolose attraverso i consueti canali istituzionali, tra questi l’applicativo “YouPol” che consente di denunciare anche in forma anonima.