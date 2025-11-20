Regione Calabria: via libera alle graduatorie per i contributi agli eventi sportivi

l’approvazione

REGGIO CALABRIA «Con l’approvazione delle graduatorie definitive e la possibilità di finanziare tutti i 127 partecipanti ammessi dell’Avviso pubblico per la concessione di contributi destinati alle manifestazioni sportive per l’annualità 2025, la Regione Calabria conferma la volontà di sostenere concretamente il mondo dello sport e le realtà associative che operano sul territorio. Questo risultato è frutto di un impegno costante per garantire pari opportunità e valorizzare le energie positive che lo sport sa generare, soprattutto tra i giovani”. Così l’assessora all’Istruzione, sport e politiche giovanili, della Regione Calabria, Eulalia Micheli in merito alla pubblicazione delle graduatorie definitive dell’Avviso pubblico per la concessione di contributi destinati alle manifestazioni sportive per l’annualità 2025. Le graduatorie definitive, suddivise per tipologia di intervento, comprendono gli elenchi delle domande ammesse e finanziabili, per un totale di 1.763.861,55 euro, per le tre tipologie di manifestazioni previste dall’avviso, nonché l’elenco delle domande irricevibili o non ammesse a valutazione, con indicazione delle relative motivazioni. «La proroga dei termini per svolgere le attività finanziate al 31 marzo 2026, originariamente fissati al 31 dicembre 2025 – aggiunge Micheli – consentirà di realizzare al meglio le iniziative programmate, favorendo una più ampia partecipazione e una maggiore ricaduta sociale. Lo sport, infatti, non è soltanto competizione, ma è anche inclusione, educazione e crescita collettiva: valori che la Regione intende promuovere con convinzione e continuità. Il sostegno alle manifestazioni sportive – conclude – rappresenta un investimento strategico per la coesione sociale e per la diffusione di valori positivi, contribuendo al rafforzamento dell’identità regionale».

