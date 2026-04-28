Asp di Vibo Valentia, Sestito prende le redini e fissa gli obiettivi: rilancio degli ospedali, personale e Case della Comunità

sanità vibonese

VIBO VALENTIA Mentre a Tropea in centinaia, tra cittadini, studenti e sindaci, sfilavano in difesa dell’ospedale, nella sede centrale dell’Asp di Vibo Valentia si insediava ufficialmente Angelo Vittorio Sestito, il neocommissario subentrato alla triade commissariale. Una “coincidenza”, assicurano i vertici Asp, ma anche un parallelismo che rende, in parte, il senso del duro lavoro che spetterà al “tandem” composto da Sestito e Ilario Lazzaro, direttore sanitario dell’Azienda vibonese. Stamattina in via Dante Alighieri più che un insediamento ufficiale è stato un incontro di aggiornamento sullo stato di salute della sanità vibonese, essendo entrambi in carica già da oltre un anno: il primo, da direttore amministrativo, è stato “promosso” alla guida dell’Asp dalla Regione nel tentativo di garantire continuità e programmazione all’Azienda più in difficoltà da quelle regionali. Lazzaro sarà invece confermato come direttore sanitario, con il compito – per entrambi – di contenere la tensione crescente tra associazioni e cittadini e risollevare la sanità vibonese.

In continuità con l’azione della triade commissariale

Da parte loro, in virtù della loro esperienza in azienda, assicurano di essere consapevoli delle criticità. Ma anche di quanto di buono è stato già fatto, a partire da una prima riorganizzazione dei servizi fino alle Case della Comunità. Sono questi, insieme all’efficientamento del personale, i punti da cui ripartire secondo i nuovi vertici Asp. «La commissione uscente non è stata solo prefettizia, ma è stata abbastanza operativa e daremo continuità a questo lavoro» premette Sestito. «Grazie a loro abbiamo fatto cose straordinarie: abbiamo presentato piani di sviluppo, richieste specifiche alla Regione per implementare il personale, abbiamo potenziato il personale per il periodo estivo». Adesso – spiega Sestito – l’Azienda sta puntando sulla riorganizzazione dei servizi: «C’erano degli uffici, in particolare quelli amministrativi, che non funzionavano bene. Qui non si facevano gare da anni, non si riusciva neanche a stabilire il reale fabbisogno per l’organico».

Le Case della Comunità saranno sei

I primi risultati si cominciano a vedere: la novità principale è che per il 15 giugno saranno attivate tutte e 5 le case della comunità in provincia di Vibo. «Siamo stati autorizzati ad aprirne una sesta perché a livello regionale non si stava raggiungendo il target, quindi è stata data a Vibo la possibilità di aprirne una extra in “overbooking”». La nuova casa della comunità sorgerà a Moderata Durant, dove oggi ha sede il poliambulatorio e che nei prossimi giorni sarà interessato da lavori di ristrutturazione (da completare in circa un mese). «Di questo noi siamo particolarmente orgogliosi» continua Sestito. Per mettere in moto i nuovi presidi servirà però personale: «Lo abbiamo già richiesto ad Azienda Zero, perché per il 15 giugno dobbiamo avere le Case attive, non finite – specifica – ma attive e con personale all’interno».

Le richieste di personale avanzate ad Azienda Zero

Sempre ai vertici regionali è arrivata anche la richiesta del personale previsto dal piano del fabbisogno, aggiornato con necessità reali dopo i problemi degli ultimi anni: «Abbiamo chiesto urologi per l’ospedale, anestesisti, cardiologi, dirigenti di medicina d’urgenza, medici di medicina interna, ortopedici, 3 psichiatri per poter riattivare il reparto, ma anche radiologi, nefrologi e circa 65 infermieri» elenca Sestito. E ancora: personale amministrativo, un ingegnere clinico, farmacisti e un risk manager. «Sono richieste che avanziamo anche in vista di pensionamenti e turnover». Le risorse per il personale ci sono – assicura – così come per l’assistenza territoriale da privato e per le liste d’attesa.

Guardie mediche ed ospedali

Tra i temi più discussi negli ultimi giorni è quello delle guardie mediche, al centro delle polemiche dopo la riorganizzazione criticata fortemente dai sindaci. «Abbiamo individuato due soluzioni che stiamo provando a portare avanti: degli incentivi per i medici che scelgono zone particolarmente disagiate o complicate da raggiungere e una ripartizione più equa basata su 5-6 indicatori di comune accordo con i sindaci». Sugli ospedali la grande attesa è per il nuovo nosocomio che sta sorgendo alle porte di Vibo Valentia, e che sarà – garantisce Lazzaro – una rivoluzione per tutto il centro della Calabria. Intanto si cerca di riportare a pieno regime quelli attualmente in funzione: «Per lo Jazzolino stiamo cercando di ripristinare i posti letto persi durante il Covid. Abbiamo presentato dei piani e dovremmo riattivare in maniera organica la psichiatria dopo aver chiesto ad Azienda Zero il personale. Anche per l’urologia, purtroppo chi aveva vinto il concorso non ha firmato il contratto e stiamo cercando di fare una convenzione con la Dulbecco in attesa di un nuovo avviso e un nuovo primario». Asp in attesa del personale anche per quanto riguarda Tropea e Serra San Bruno, dove si concentrano le principali proteste della comunità. I vertici dell’Asp rassicurano i cittadini: «L’ospedale di Tropea non sarà smantellato, stiamo aspettando il personale da Azienda Zero poi riattiveremo tutti i reparti previsti. Noi vogliamo potenziarlo, lo stiamo già facendo con i servizi di specialistica, ma lo faremo anche con il personale in vista dell’estate. Un segnale è anche l’ospedale della comunità che sorgerà all’interno». (ma.ru.)

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