Fi, ecco i primi congressi: il 17 maggio tocca alla Calabria

forza italia verso il rinnovamento

ROMA L’obiettivo è di celebrare il maggior numero possibile di congressi regionali di Forza Italia entro l’estate appianando tensioni e malumori. I malumori (mai sopiti, soprattutto in Lombardia e Campania) di chi non si considera garantito e teme blindature delle tessere per il controllo del partito. Quanto ai tempi la dead line è il 30 giugno. Oltre questo termine, infatti, non si potrà andare, visto che a luglio tutti hanno già la testa delle vacanze. Allo stato, sono state celebrate (il 18 aprile scorso) solo le assise della Valle D’Aosta, che hanno portato all’elezione (all’unanimità) di Emily Rini segretario. Spulciando il sito di Fi, ci sono altre tre dati ufficiali: Marche (il 15 maggio con inizio alle 15.30, presso il Cinema Teatro Italia a Macerata); Calabria (il 17 maggio, i lavori cominceranno alle 9.30, presso il Palasport di Lamezia Terme in via del Progresso) e Veneto (il 21 maggio alle ore 18.30, presso il Best Western Plus Net Tower Hotel di Padova). Le tre convocazioni sono firmate dal segretario nazionale, Antonio Tajani: quella delle Marche è arrivata il 24 aprile, mentre Veneto e Calabria sono state formalizzate ieri. I tempi sono stretti, anzi strettissimi. E incombono pure le amministrative, sparse qua e là su tutto il territorio nazionale. Per questo, Alberto Cirio, il governatore piemontese, incaricato da Marina Berlusconi di gestire il dossier congressuale di Forza Italia (d’intesa con Antonio Tajani), sta facendo una serie di incontri per provare a chiudere la quadra in ogni Regione (eccetto la Sicilia dove ora spetterà al neo commissario Nino Minardo muovere i prossimi passi) senza scontentare nessuno. La stagione congressuale, dunque, si svolgerà in due tranche. La prima si terrà a maggio, dove si concentrerà il voto in varie amministrazioni comunali: al netto della Valle D’Aosta, verrebbero celebrati 9 congressi su 20 Regioni, a cominciare da Marche, Calabra e Veneto. Le assise rimanenti si terrebbero, invece, a giugno, come la Lombardia, Umbria (si parla del 12 giugno). (Adnkronos)

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