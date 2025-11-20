Turbativa d’asta e falso al “Don Milani” di Lamezia: tutti assolti – NOMI

La sentenza

Un’assoluzione piena per entrambe le linee di imputazione: «il fatto non sussiste» e, in un caso, il fatto «è di particolare tenuità». Si è chiuso così il processo a carico di Antonella Silvia Serrao (assistita dall’avvocato Giosuè Monardo) e Umberto Ruggiero (difeso dall’avvocato Vincenzo Sorgiovanni). Serrao, di Francavilla Angitola ma residente a Pizzo, all’epoca dirigente dei servizi amministrativi dell’istituto scolastico Don Milani di Lamezia, era accusata di turbativa d’asta e falso; Ruggiero, imprenditore di Vibo Valentia, era coinvolto nella stessa vicenda. Per entrambi il tribunale di Lamezia Terme ha disposto l’assoluzione.

L’indagine

Il procedimento nasce dalle attività investigative della Guardia di Finanza di Lamezia Terme. Secondo la ricostruzione accusatoria, Serrao – in qualità di direttrice dei servizi generali e amministrativi dell’istituto – e Ruggiero, titolare della ditta “Rigeneration System di Umberto”, avrebbero alterato la trattativa privata avviata dalla scuola tramite gara esplorativa. L’oggetto era la fornitura di otto notebook con caratteristiche tecniche fissate nella richiesta dell’8 marzo 2022, inviata a sei ditte per ottenere preventivi.

Le accuse

L’accusa ipotizzava che, dopo un primo preventivo inviato l’11 marzo 2022 dalla “Rigeneration System” per sei notebook, Serrao avesse ricevuto il 15 marzo un secondo preventivo dalla stessa azienda. Quest’ultimo riportava la medesima data e lo stesso numero del documento precedente, facendo così risultare un numero di protocollo già utilizzato. Un comportamento che, per l’accusa, configurava un falso su un atto destinato a fare fede fino a querela di falso. Tutte contestazioni che non hanno retto al vaglio del giudice: entrambe le imputazioni sono cadute e i due imputati sono stati assolti. (Gi.Cu.)

