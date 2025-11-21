Il 5 dicembre gli Stati Generali dell’Ambiente a Lamezia: confronto su rifiuti, riciclo e Pnrr

l’appuntamento

LAMEZIA TERME Il 5 dicembre il Teatro Grandinetti Comunale di Lamezia Terme ospiterà gli Stati Generali dell’Ambiente in Calabria, una giornata di lavoro promossa da Ricicla Tv con il patrocinio, tra gli altri, del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di Ispra e del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente e con il supporto della Regione Calabria. L’appuntamento riunirà istituzioni, consorzi della filiera del riciclo e operatori dell’economia circolare per fare il punto sulle politiche ambientali regionali e sulle opportunità legate al Pnrr. I lavori si apriranno alle 10 con il panel dedicato al Piano regionale di gestione dei rifiuti, che affronterà criticità e prospettive del sistema calabrese a partire dai più recenti dati Ispra su raccolta differenziata, costi di trattamento e conferimento in discarica. Sono stati invitati il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, il sindaco di Lamezia Terme Mario Murone, il presidente di Arrical Nicola Fiorita e l’amministratore unico di Lamezia Multiservizi Eliseo Bevivino, con un collegamento da Roma con il direttore di Assoambiente Elisabetta Perrotta nell’ambito dell’evento “L’Italia che ricicla 2025“. La seconda sessione, in programma in tarda mattinata, sarà dedicata alla “Calabria che ricicla” e alle principali filiere del riciclo. Dal consorzio nazionale degli imballaggi al consorzio del compostaggio, dal sistema Raee alla gestione di pile e accumulatori fino al settore dei rifiuti tessili, i rappresentanti di Cic, Conai, Erion Weee, Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori e Unirau analizzeranno andamenti della raccolta, fabbisogno impiantistico, investimenti in corso e azioni necessarie per incrementare qualità e quantità del riciclo sul territorio regionale. A seguire, il focus si sposterà sul tema delle bonifiche con l’intervento del sub commissario straordinario per la bonifica delle discariche e dei siti contaminati, tenente colonnello Nino Tarantino, che farà il punto sulle opere concluse e sulle prospettive di recupero delle aree interessate. In collegamento interverrà anche il presidente di Unicircular Paolo Barberi per discutere le potenzialità dell’economia circolare legata ai rifiuti speciali e ai flussi industriali. Il capitolo successivo sarà dedicato a depurazione e gestione della risorsa idrica con l’amministratore unico di Sorical, Cataldo Calabretta. In chiusura, lo sguardo al futuro della Calabria ambientale sarà affidato a Fabrizio Penna, capo del Dipartimento Unità di Missione Pnrr del Mase. Le conclusioni della giornata saranno dedicate agli obiettivi prioritari per la Regione: aumento delle percentuali di raccolta differenziata, riduzione dell’uso delle discariche, pieno utilizzo del termovalorizzatore di Gioia Tauro e recupero dei ritardi impiantistici, in particolare nel nord della regione.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato