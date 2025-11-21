Il caso del piccolo Mariano arriva a Roma: Irto presenta una interrogazione al governo

la mobilitazione

LAMEZIA TERME Il senatore Nicola Irto, segretario del Pd Calabria, ha presentato un’interrogazione al ministro della Salute perché il governo tuteli la salute del piccolo Mariano, che pesa 180 chili a causa di una malattia rara. “Il caso richiede un intervento urgente”, afferma Irto, il quale ricorda che Mariano ha visto peggiorare drasticamente le sue condizioni fino a raggiungere 180 chilogrammi, con gravi difficoltà motorie, respiratorie e rischi cardiaci, tanto da seguire scuola e catechismo a distanza. Nella sua interrogazione, Irto richiama il lungo percorso sanitario del piccolo e i viaggi della speranza compiuti con la propria famiglia, nonché alcuni problemi burocratici legati alla residenza del minore in Calabria. Il senatore chiede al Ministro se sia a conoscenza dei fatti e quali iniziative intenda assumere “per garantire a Mariano e ai minori nelle stesse condizioni il diritto alla salute, a una diagnosi certa e alle migliori cure”, come sancito dall’articolo 32 della Costituzione. Il parlamentare dem sollecita inoltre verifiche ministeriali sul coordinamento tra strutture dentro e fuori la regione di residenza e propone di valutare interventi anche legislativi per assicurare continuità diagnostica e terapeutica ai pazienti complessi che ricorrono alla mobilità passiva. “Un bambino e la sua famiglia – dichiara Irto – non possono restare da soli davanti a una prova simile. È dovere delle istituzioni intervenire subito”.

