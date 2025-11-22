Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 18:25
La neve arriva in Calabria, squadre Anas impegnate sulle strade del Cosentino – VIDEO

Spargisale e sgombraneve in azione per garantire la piena transitabilità delle strade e prevenire la formazione di ghiaccio

Pubblicato il: 22/11/2025 – 18:25
CATANZARO Prime nevicate anche in Calabria e primi interventi dell’Anas, impegnata a ripulire importanti arterie del territorio ricoperti dalla neve. Le squadre sono intervenute lungo la SS 107, nel tratto del valico di Fago del Soldato, e sulla SS 108 Bis, in provincia di Cosenza, con spargisale e sgombraneve per garantire la piena transitabilità delle arterie stradali e prevenire la formazione di ghiaccio, assicurando così una viabilità in sicurezza. Il personale Anas mantiene un presidio costante h24 sull’intera rete di competenza, monitorando l’evoluzione delle condizioni meteorologiche e intervenendo in caso di necessità. Anas invita gli automobilisti a procedere con massima prudenza, a rispettare le indicazioni del personale presente sul posto e a mettersi in viaggio solo con adeguato equipaggiamento invernale.


