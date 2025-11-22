Si legge in: 1 minuto
i primi fiocchi
Neve in Calabria, Sila imbiancata nella notte
Prima nevicata anche sul Monte Curcio. E nelle prossime ore la quota neve dovrebbe scendere ulteriormente
Pubblicato il: 22/11/2025 – 8:24
È arrivata la neve in Calabria. Come annunciato dalle previsioni meteo delle ultime ore, la prima nevicata autunnale ha imbiancato nella notte la Sila Grande, dai 1600 metri e dai 1650 metri la Sila Piccola.
Neve anche sul Monte Curcio a quota 1770 metri circa. E nelle prossime ore la quota neve dovrebbe scendere ulteriormente.
