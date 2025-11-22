Scontri durante la partita Polistena-Taurianova, emessi 4 Daspo

TIFOSI VIOLENTI

REGGIO CALABRIA Il questore di Reggio Calabria ha emesso quattro Daspo nei confronti di altrettanto soggetti per condotte violente e pericolose in occasione di incontri di calcio. Le indagini sono state eseguite dai poliziotti del Commissariato di Cittanova, impiegati nei servizi di ordine pubblico durante il match tra Sporting Polistena e Taurianova Academy del 12 ottobre dello scorso anno valido per il campionato di Promozione. Un provvedimento della durata di tre anni è stato emesso nei confronti di un tifoso della Sporting Polistena che, dopo aver divelto insieme ad altri tifosi la recinzione che separa la tribuna dal terreno di gioco, ha lanciato una bottiglietta di plastica contro un calciatore della Taurianova Academy, colpendolo al volto. In quell’occasione, a seguito del ferimento del giocatore, l’arbitro aveva disposto la sospensione dell’incontro di calcio che, grazie all’intervento delle Forze dell’Ordine è stato successivamente portato al termine. In seguito ad ulteriori accertamenti eseguiti dalla Uigos del Commissariato, sono stati adottato altri provvedimenti di daspo della durata di un anno ciascuno nei confronti di tre tifosi della società Sporting Polistena, responsabili dell’accensione e dell’utilizzo di fumogeni sugli spalti dello stadio, affollati da numerosi spettatori. Tutti e quattro i soggetti sono stati, inoltre, denunciati all’Autorità Giudiziaria per il lancio di materiale pericoloso, scavalcamento ed invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive.

