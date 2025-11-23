Skip to main content

Un’altra notte con la neve: sui monti di Calabria scene suggestive e fiabesche – FOTO

Come da previsioni della vigilia, anche nelle ultime ore precipitazioni soprattutto in Sila e Aspromonte

Pubblicato il: 23/11/2025 – 10:46
Un’altra notte con la neve: sui monti di Calabria scene suggestive e fiabesche – FOTO

LAMEZIA TERME Come da previsioni della viglia, nella notte tra sabato e domenica le zone più alte della Calabria sono state interessante da nevicate e precipitazioni, con scene anche molto spettacolari, a tratti magiche e fiabesche. In particolare la neve, già caduta 24 ore fa, si è ripresentata nelle località della Sila e della Presila, in provincia di Cosenza e di Catanzaro, e Gambarie di Aspromonte. Particolarmente suggestiva – per come raccontato su facebook sulla pagina “Isola Terra Nostra” (foto in copertina) – la transumanza iniziata in Sila. (Foto tratte da facebook)

