Furto di gioielli in appartamento a Mendicino, assolto Michele Rudisi

la decisione

COSENZA Il tribunale di Cosenza (giudice Fabio Giuseppe Squillaci) ha assolto il 41enne Michele Rudisi, difeso dall’avvocato Mario Scarpelli. L’imputato era accusato di aver violato gli obblighi ai quali era sottoposto – arresti domiciliari – e di essersi introdotto nell’abitazione di una donna, a Mendicino, alla quale avrebbe sottratto «un’ingente quantità di gioielli». Rudisi è stato recentemente coinvolto nell’operazione della Dda di Catanzaro denominata “Recovery”. (f.b.)