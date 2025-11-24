Si legge in: 1 minuto
Furto di gioielli in appartamento a Mendicino, assolto Michele Rudisi
L’imputato era accusato di aver violato gli obblighi ai quali era sottoposto e di aver portato via gioielli dall’abitazione di una donna
Pubblicato il: 24/11/2025 – 18:43
COSENZA Il tribunale di Cosenza (giudice Fabio Giuseppe Squillaci) ha assolto il 41enne Michele Rudisi, difeso dall’avvocato Mario Scarpelli. L’imputato era accusato di aver violato gli obblighi ai quali era sottoposto – arresti domiciliari – e di essersi introdotto nell’abitazione di una donna, a Mendicino, alla quale avrebbe sottratto «un’ingente quantità di gioielli». Rudisi è stato recentemente coinvolto nell’operazione della Dda di Catanzaro denominata “Recovery”. (f.b.)
