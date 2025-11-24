Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 21:43
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

mobilitazione premiata

Il Consultorio di Celico riapre con un ecografo all’avanguardia. “Fem.In”: «La lotta paga, sempre»

Il collettivo ricorda la lotta contro la chiusura nel 2021. Previsto anche un aumento del personale

Pubblicato il: 24/11/2025 – 18:56
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Il Consultorio di Celico riapre con un ecografo all’avanguardia. “Fem.In”: «La lotta paga, sempre»

COSENZA «Nel 2021 avevamo denunciato le condizioni critiche della struttura e l’assenza di strumenti essenziali, a partire dall’ecografo, e di personale sanitario. Da allora non abbiamo mai smesso di vigilare e di fare pressione affinché quel presidio territoriale tornasse a vivere. Oggi, grazie a queste mobilitazioni, assistiamo a una nuova riapertura del consultorio di Celico, finalmente dotato di un ecografo all’avanguardia, capace di garantire diagnosi e monitoraggi adeguati». Lo afferma collettivo Fem.In. Cosentine in lotta. «È previsto anche – prosegue il collettivo Fem.In – un aumento del personale, passo fondamentale per restituire stabilità e continuità a un’équipe che per troppo tempo è stata lasciata senza risorse.  Questa inaugurazione arriva proprio nei giorni in cui si parla di violenza sulle donne: ricordiamo che i consultori sono presidi fondamentali di prevenzione, grazie alla loro funzione educativa nei confronti degli adolescenti e alla capacità di intercettare, accogliere e indirizzare correttamente situazioni di violenza domestica e non solo. Dove c’è un consultorio funzionante, c’è una possibilità in più di liberarsi dalla violenza. Ogni servizio socio-sanitario gratuito e ad accesso libero – prosegue Fem.In – è un avamposto indispensabile per la salute psicofisica delle persone, senza discriminazioni di classe. Ed è proprio per questo che l’attuale governo sta tentando di sabotare questi presidi, inserendovi associazioni “per il benessere delle donne” che, dietro una facciata pseudo-volontaria, portano avanti valori che colpevolizzano e controllano i corpi femminili, attaccando il diritto all’aborto e all’autodeterminazione. Noi vogliamo più consultori, più servizi pubblici gratuiti, più spazi capaci di accogliere, curare e sostenere le comunità. Vogliamo una vera medicina territoriale, che faccia prevenzione delle malattie oncologiche — sempre più diffuse e sempre più incidenti in età giovanile — e che garantisca supporto alla salute mentale, soprattutto nel delicatissimo periodo perinatale. Basta tagli alla sanità pubblica. Basta presenze pro-life nei consultori. Vogliamo presidi che proteggano, non che giudichino».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
Celico
consultorio
consultorio celico
Ecografo
Fem.in
lotta
Sanità
Categorie collegate
Cosenza
Sanità
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x