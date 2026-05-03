Naufragio di Cutro, stasera a Report la ricostruzione della tragedia con audio e conversazioni originali

l’approfondimento

Stasera dalle 20:30 torna Report, il programma di inchieste condotto da Sigfrido Ranucci, con un focus sul Naufragio di Cutro. In onda andrà “La notte del soccorso” di Rosamaria Aquino, con la collaborazione di Norma Ferrara. Al Tribunale di Crotone si è aperto il processo per i presunti mancati soccorsi del naufragio di Cutro, avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 febbraio del 2023 in cui sono morti 94 migranti, tra cui 35 minori. A rispondere dei mancati soccorsi di quella notte sono sei agenti di Guardia costiera e Guardia di finanza. Tutto ruota intorno ad una domanda: si potevano salvare? Con audio originali delle conversazioni dei soccorritori e delle forze dell’ordine, “Report” ricostruirà tutte le scelte fatte quella notte e darà voce ai famigliari delle vittime che ad ogni udienza chiedono verità e giustizia.

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