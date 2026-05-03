Droga, furti e rapine: 5 arresti a Roma

l’operazione

Agenti della Polizia di Stato, militari della Guardia di Finanza e personale di Ama e della Sala operativa sociale del Comune di Roma sono stati impegnati in un servizio interforze nel quadrante della stazione Termini sotto la guida operativa del dirigente del Commissariato Viminale. Nel corso delle operazioni sono state identificate oltre 250 persone, molte delle quali già note alle forze dell’ordine. Tra queste, cinque stranieri, senza documento d’identità, sono stati accompagnati all’Ufficio immigrazione della Questura per gli approfondimenti necessari alla definizione delle rispettive posizioni sul territorio nazionale. Eseguiti due ordini di allontanamento e un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Sul fronte della sicurezza stradale, sono 50 i veicoli controllati e 18 le sanzioni, 2 le patenti ritirate e un sequestro amministrativo. Non solo. Denunciati tre spacciatori e arrestate cinque persone. Nell’area della stazione Termini, i poliziotti sono entrati in azione per fermare diversi ladri e, sul versante amministrativo, per sanzionare il titolare di una sala scommesse per aver aperto il negozio oltre l’orario consentito. Hanno infine completato il dispositivo gli interventi di operatori dell’Ama – sul fronte del ripristino del decoro urbano – e della Sala operativa sociale di Roma Capitale, per l’assistenza alle persone senza fissa dimora.

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