Crotone, vietato sbagliare: playoff al via contro il Cerignola – PROBABILI FORMAZIONI

stasera in campo

CROTONE Dentro o fuori, senza appello. Il Crotone apre allo Scida la sua corsa playoff con un vantaggio che conta ma non rassicura: contro l’Audace Cerignola, anche un pareggio basterebbe per passare il turno, ma guai a farci affidamento. Fischio d’inizio alle 20, in una gara che vale già una stagione.

L’ultima immagine lasciata dal campionato, quella della pesante sconfitta interna contro il Latina, è ancora fresca e ingombrante. Proprio per questo, la squadra rossoblù è chiamata a una risposta immediata, concreta, senza alibi. Il percorso fatto nei mesi precedenti, però, resta solido: continuità di rendimento, identità tattica definita e numeri importanti, soprattutto in fase offensiva.

Alla vigilia, Emilio Longo ha tracciato una linea chiara, evitando sia facili entusiasmi sia inutili drammi. Il tecnico ha ribadito come il Crotone debba ripartire da quanto costruito durante la stagione, valorizzando una stabilità che ha permesso alla squadra di esprimersi con regolarità. Allo stesso tempo, ha riconosciuto che nei playoff cambia tutto: ogni errore pesa il doppio e serve una squadra capace di restare fedele alla propria identità senza perdere equilibrio.

Il dato statistico racconta una squadra competitiva, con uno dei migliori attacchi del girone e una difesa tra le più solide, anche se l’ultimo passo falso ha evidenziato fragilità che non possono essere ignorate. Longo ha invitato a leggere quel ko come un episodio da cui trarre insegnamenti, senza però cancellare quanto di buono fatto nel resto del campionato.

Di fronte ci sarà un avversario organizzato e tutt’altro che arrendevole, pronto a giocarsi le proprie carte nonostante un momento meno brillante. Per questo il Crotone dovrà evitare calcoli e non pensare al vantaggio del doppio risultato: l’obiettivo è vincere la partita attraverso prestazione e mentalità.

Sul piano delle scelte, il tecnico ha confermato l’idea di una squadra “aperta”, in cui tutti devono sentirsi coinvolti e pronti. Non esiste un undici intoccabile, ma un gruppo in cui anche i più giovani possono ritagliarsi uno spazio importante. Tra questi, Kevin Bruno rappresenta una soluzione concreta, grazie alle qualità già mostrate.

Nessun riferimento alle condizioni fisiche come possibile attenuante: chi scenderà in campo avrà tutto per conquistare il passaggio del turno. Il messaggio è diretto, quasi definitivo: non esiste un domani oltre questi novanta minuti, e se servirà rischiare, si dovrà farlo senza esitazioni. (redazione@corrierecal.it)

Le probabili formazione Crotone

CROTONE (4-3-3): Merelli; Veltri, Cocetta, Di Pasquale, Groppelli; Sandri, Vinicius, Bruno; Energe, Gomez, Zunno. All.: Longo.

AUDACE CERIGNOLA (3-5–2): Iliev; Parlato, Todisco, Gasbarro, Cocorocchio, Russo; Vitale, Cretella, Paolucci; Gambale, D’Orazio. All. Maiuri.

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