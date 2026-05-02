Incidente stradale a Lattarico, auto si ribalta: quattro feriti in ospedale

lo scontro nel cosentino

COSENZA Un incidente stradale si è verificato nelle scorse ore a Lattarico, in provincia di Cosenza. Nello scontro avvenuto in zona Campo di Fieno sono rimaste coinvolte due auto, una delle quali si è ribaltata. Quattro le persone ferite, due sono minorenni. I feriti sono stati trasferiti in codice rosso all’ospedale di Cosenza. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenute le ambulanze e i carabinieri di Rende per i rilievi del caso. (f.b.)

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