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lo scontro nel cosentino

Incidente stradale a Lattarico, auto si ribalta: quattro feriti in ospedale

Nello scontro avvenuto in zona Campo di Fieno sono rimaste coinvolte due auto. I feriti sono stati trasferiti in codice rosso all’ospedale di Cosenza

Pubblicato il: 02/05/2026 – 22:49
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Incidente stradale a Lattarico, auto si ribalta: quattro feriti in ospedale

COSENZA Un incidente stradale si è verificato nelle scorse ore a Lattarico, in provincia di Cosenza. Nello scontro avvenuto in zona Campo di Fieno sono rimaste coinvolte due auto, una delle quali si è ribaltata. Quattro le persone ferite, due sono minorenni. I feriti sono stati trasferiti in codice rosso all’ospedale di Cosenza. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenute le ambulanze e i carabinieri di Rende per i rilievi del caso. (f.b.)

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