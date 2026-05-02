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la cerimonia

San Francesco di Paola, la lampada votiva accesa dal presidente Occhiuto – VIDEO

Le comunità di Gasperina, Ardore e Cerchiara offrono l’olio per il Santo Patrono

Pubblicato il: 02/05/2026 – 20:49
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San Francesco di Paola, la lampada votiva accesa dal presidente Occhiuto – VIDEO

PAOLA Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha dato vita al tradizionale rito dell’accensione della lampada votiva in onore di San Francesco di Paola. Quest’anno la sacra fiamma è stata alimentata dagli olii offerti dalle comunità di Gasperina, Ardore e Cerchiara di Calabria, consolidando una cerimonia che rappresenta molto più di una semplice ricorrenza religiosa.
La cerimonia si è caricata di una valenza simbolica straordinaria grazie alla provenienza di una parte dell’olio utilizzato. Tra le donazioni, infatti, spicca l’estratto ricavato dagli ulivi che sorgono nel Giardino della Memoria a Capaci, proprio dove il 23 maggio 1992 la violenza mafiosa spezzò le vite del giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

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