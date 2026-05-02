San Francesco di Paola, la lampada votiva accesa dal presidente Occhiuto – VIDEO

la cerimonia

PAOLA Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha dato vita al tradizionale rito dell’accensione della lampada votiva in onore di San Francesco di Paola. Quest’anno la sacra fiamma è stata alimentata dagli olii offerti dalle comunità di Gasperina, Ardore e Cerchiara di Calabria, consolidando una cerimonia che rappresenta molto più di una semplice ricorrenza religiosa.

La cerimonia si è caricata di una valenza simbolica straordinaria grazie alla provenienza di una parte dell’olio utilizzato. Tra le donazioni, infatti, spicca l’estratto ricavato dagli ulivi che sorgono nel Giardino della Memoria a Capaci, proprio dove il 23 maggio 1992 la violenza mafiosa spezzò le vite del giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

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