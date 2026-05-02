Amministrative, confermata l’esclusione della lista “Ogni Giorno Reggio Calabria”

la decisione

REGGIO CALABRIA Il Tar – sezione staccata di Reggio Calabria – ha respinto il ricorso per la sospensione e l’annullamento della decisione di ricusazione della lista “Ogni Giorno Reggio Calabria” adottata dalla Commissione elettorale circondariale. La lista era stata varata su ispirazione del consigliere regionale di Forza Italia Domenico Giannetta a sostegno di Francesco Cannizzaro. Con la decisione del Tar, scendono a undici le liste del centrodestra alle prossime elezioni del 24 e 25 maggio per l’elezione del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale. Oltre Cannizzaro, sono tre i candidati per conquistare Palazzo San Giorgio: Domenico Battaglia, per il centro sinistra, Saverio Pazzano e Edoardo Lamberti Castronovo, ambedue a capo di raggruppamenti civici.

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