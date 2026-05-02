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il prodigio

Si ripete il miracolo di San Gennaro: il sangue è sciolto – VIDEO

L’annuncio sul sagrato del Duomo di Napoli accolto dall’applauso dei fedeli

Pubblicato il: 02/05/2026 – 18:40
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Si ripete il miracolo di San Gennaro: il sangue è sciolto – VIDEO

NAPOLI Si è ripetuto l’evento della liquefazione del sangue di San Gennaro. Alle 17.03, sulla soglia del sagrato della Cattedrale di Napoli, è stato sventolato il fazzoletto bianco, segno che il sangue è sciolto. L’annuncio è stato accolto da un caloroso applauso delle migliaia di persone affollate nel Duomo e nel piazzale antistante. Ora le reliquie, il busto di San Gennaro e i busti dei compatroni proseguiranno in processione fino alla basilica di Santa Chiara dove l’arcivescovo di Napoli, il cardinale Domenico Battaglia, celebrerà la liturgia. 

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