La Calabria forte e visionaria della “Aeterna Fashion Film festival”

l’evento

COSENZA L’armonia della natura, i tesori e i riti della tradizione religiosa, la perfezione delle forme architettoniche. E poi il ventre, le viscere, l’inconscio. È una Calabria forte, sacra e potente quella che prende forma nell’intreccio di ordito e trama dell’Aeterna Fashion Film Festival, l’evento dedicato all’audiovisivo nato all’interno della South Italy Fashion Week, giunta quest’anno alla sua decima edizione. La sala cinema dell’Università della Calabria, immersa in un’atmosfera sospesa e senza tempo, si è trasformata per l’occasione in una grande navata simbolica: uno spazio rituale in cui immagini e narrazioni si sono susseguite come frammenti di un racconto collettivo. Un’esperienza immersiva capace di costruire una visione contemporanea in dialogo costante con il passato e con la memoria. Il Festival ha offerto una selezione di cortometraggi d’autore che spaziano dal cinema sperimentale all’animazione, fino alle più recenti frontiere dell’Intelligenza Artificiale applicata alla creazione artistica. “Aeterna Fashion Film Festival è un viaggio unico tra cinema, moda e artigianato – ha spiegato Pier Luigi Sposato, direttore tecnico-organizzativo della South Italy Fashion Week – un laboratorio visivo dedicato alle avanguardie. Questo contest nasce per far dialogare le arti, intrecciando le diverse anime della creatività contemporanea. I cortometraggi presentati sono progetti ibridi che compongono un grande mosaico fatto di moda, fashion film, antropologia, mito e ambientalismo. Dalla forza antropologica dei Vattienti alle sperimentazioni con l’Intelligenza Artificiale, fino alla videoarte e al cortometraggio d’autore in stile giapponese”. Presente all’evento anche il Presidente della Calabria Film Commission, Anton Giulio Grande, che ha ribadito l’impegno della Fondazione nel promuovere una nuova immagine della Calabria, libera da stereotipi e pregiudizi, capace di valorizzare il proprio patrimonio culturale reinterpretandolo in chiave contemporanea. La formula dell’Aeterna Fashion Film Festival ha visto alternarsi proiezioni e momenti di approfondimento, trasformando i cortometraggi nel tessuto connettivo di una riflessione condivisa sui temi proposti. Ospiti dell’evento sono stati Saverio Palatella, maestro della maglieria e designer di fama internazionale; Andrea Scalia, Responsabile Relazioni Istituzionali di Confartigianato Imprese; Carlo Fanelli, accademico e studioso delle discipline dello spettacolo dell’Università della Calabria. Momento di particolare rilievo, l’assegnazione del Premio alla Carriera all’artista Lino Strangis, figura di riferimento nel panorama della videoarte e delle sperimentazioni multimediali. A chiudere il festival, condotto dalla giornalista Rachele Grandinetti, è stato il saluto di Giada Falcone, direttore artistico della South Italy Fashion Week. La manifestazione prosegue domani al Castello Svevo con la serata finale “Hanami Fashion Show”, in programma alle ore 19.30.