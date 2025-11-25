Dalla Regione Calabria 49,7 milioni per bonificare le ex discariche

ambiente

REGGIO CALABRIA «La Regione Calabria compie un passo decisivo verso il risanamento ambientale del territorio con emanazione del decreto 17600 del 25 novembre 2025, che dà avvio ufficiale agli interventi di bonifica e ripristino delle ex discariche previste nell’ambito dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione (Fsc) 2021-2027, area tematica 05 “Ambiente e Risorse Naturali” – linea di Intervento 05.04 Bonifiche”. Così l’assessore all’ambiente della Regione Calabria, Antonio Montuoro, che parla di «intervento strategico che consente di affrontare in modo strutturale criticità ambientali presenti sul territorio, restituendo aree degradate alle comunità, investendo nella qualità ambientale e nella rigenerazione urbana e territoriale». Il decreto approva il quadro finanziario e autorizza l’impegno pluriennale di 49.711.102,95 euro, destinati alla realizzazione di 21 interventi di bonifica in altrettanti Comuni calabresi. Le opere prevedono messa in sicurezza, recupero e riqualificazione di ex discariche o aree fortemente compromesse, contribuendo alla tutela ambientale e alla rigenerazione territoriale. Il finanziamento è interamente a carico del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), ripartito negli esercizi 2025-2031, garantendo così continuità programmatoria e copertura economica completa. Gli interventi ricadono nei Comuni di Reggio Calabria, Crotone, Corigliano-Rossano, Verzino, Castrovillari, Marcellinara, Montalto Uffugo, Scigliano, Rende, Scalea, Lungro, San Floro, Pietrapaola, Campana, Caloveto, Falconara Albanese, Gizzeria. «Con questo decreto – evidenzia Montuoro – compiamo un passo fondamentale per la Calabria. La bonifica delle ex discariche non è soltanto un obbligo normativo, ma un atto di responsabilità verso i cittadini e verso le future generazioni. Parliamo di un investimento di quasi 50 milioni di euro, interamente finanziato dal Fsc, che ci permette di intervenire in modo capillare su territori segnati da anni di abbandono e criticità ambientali».





