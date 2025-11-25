Skip to main content

la tragedia

Incidente stradale sulla Ss 106, nel Cosentino: morto un uomo di 87 anni

Tragedia a Mirto Crosia, dove un pensionato è rimasto vittima di uno scontro tra il suo motocarro e un’autovettura

MIRTO CROSIA Un pensionato di 87 anni è morto in un incidente stradale avvenuto lungo la statale 106 ionica, nel territorio di Mirto Crosia, in provincia di Cosenza. La vittima era alla guida di un motocarro che, per cause in corso d’accertamento, si è scontrato con un’auto. Il pensionato, a causa dell’impatto, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo ed é deceduto sul colpo. Sul posto il personale del 118 ed i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

