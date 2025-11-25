Violenza sulle donne, a Catanzaro una “panchina rossa” «per non voltarsi dall’altra parte»

la forza del messaggio

CATANZARO Una “panchina rossa”, come monito permanente contro la violenza sulle donne e contro ogni abuso e discriminazione e come un invito a tutti a non voltarsi dall’altra parte. A inaugurarla a Catanzaro, nella sede regionale intitolata alle donne vittime di ‘ndrangheta e al coraggio delle donne calabresi, il Coordinamento regionale Donne della Cgil: «Una iniziativa tra memoria e impegno, che – ha spiegato Celeste Logiacco, responsabile del coordinamento Donne Cgil – rappresenta il nostro sforzo costante su questo tema, mira a sensibilizzare e a ribadire l’urgenza di contrastare un fenomeno che continua a registrare numeri preoccupanti. Intendiamo tenere sempre più alta l’attenzione, e lo faremo anche con tante altre iniziative che vanno oltre il 25 novembre, coinvolgendo gli studenti delle scuole e delle università, perché crediamo sia necessario investire nella cultura della non violenza, del rispetto, dell’ascolto e della prevenzione, e nella definitiva libertà ed emancipazione della donna, in una regione dove purtroppo la donna paga uno scotto più alto sul profilo lavorativo e salariale. Sul piano legislativo – ha aggiunto Celeste Logiacco – tanto è stato fatto ma se ancora oggi contano oltre 70 femminicidi è evidente che serve tanto altro: bisogna partire dalle scuole me dai più giovani. Noi ci siamo e ci saremo». (c. a.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato