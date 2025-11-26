Skip to main content

26/11/2025
il “peso” della politica

Consiglio regionale, ecco quanto costa all’anno il personale dei gruppi -TABELLA

L’Ufficio di presidenza fissa il budget, pari complessivamente a oltre 1,4 milioni. Per Forza Italia il plafond più alto: oltre 362mila euro

Pubblicato il: 26/11/2025 – 18:28
REGGIO CALABRIA È pari a oltre 1,4 milioni complessivi il budget annuale a disposizione dei gruppi del Consiglio regionale per la spesa del personale. Lo prevede una delibera dell’Ufficio di presidenza di Palazzo Campanella, che ha definito il tetto massimo della spesa annua e la ripartizione tra i gruppi consiliari. Ovviamente la “parte del leone” la fa Forza Italia (che ha otto consiglieri regionali), con un budget annuo fissato in oltre 362mla euro. Seguono nell’ordine Fratelli d’Italia, Occhiuto Presidente e Pd (quattro consiglieri) con oltre 181mila euro, Lega e Tridico Presidente (tre consiglieri) con oltre 136mila euro, Noi Moderati (due consiglieri) con oltre 90mila euro, Movimento 5 Stelle, Casa Riformista, Democratici Progressisti (un consigliere) con oltre 45mila euro. Ovviamente si tratta di una ripartizione suscettibile di variazioni alla luce delle prevedibili variazioni della composizione dei gruppi, come a esempio avverrà per le dimissioni di Pasquale Tridico, che porteranno in aula un secondo consigliere in quota M5S.  Il calcolo complessivo viene effettuato sul costo di una unità categoria D, pari a oltre 45mila euro, moltiplicato per 31 consiglieri. (c. a.)

