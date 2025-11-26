Skip to main content

«Cristofer ama Cosenza, ma qualcuno lo ha ridotto così»

Volto tumefatto e costretto in ospedale. La vittima della presunta aggressione è sempre in compagnia dei suoi cani

Pubblicato il: 26/11/2025 – 21:13
COSENZA Da anni chiede le elemosina nel cuore di Corso Mazzini, a Cosenza. Tutti lo conoscono, molti si fermano a lasciare una monetina. Chiunque passi dal centro città lo troverà in compagnia dei suoi cani, fedeli compagni di una vita vissuta per strada. Cristofer per tutti Cristian sarebbe stato oggetto di una aggressione, la scorsa notte. Sui social circolano le sue foto, scatti che lo ritraggono con il volto tumefatto costretto in un letto di ospedale. «E’ amico di tutti, grande uomo che rispetta Cosenza e ama il Cosenza. Qualche vigliacco l’altra sera lo ha ridotto così», commenta Gaetano Azzinnaro su Facebook. (redazione@corrierecal.it)

