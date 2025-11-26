Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 13:48
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

l’iniziativa

L’Unical sul cantiere di restauro della Cattedrale di Toledo – FOTO

Protagonisti gli studenti del terzo anno del corso in Conservazione e restauro dei beni culturali dell’Università della Calabria

Pubblicato il: 26/11/2025 – 13:10
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
L’Unical sul cantiere di restauro della Cattedrale di Toledo – FOTO

COSENZA Gli studenti del terzo anno del corso di laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali dell’Università della Calabria stanno partecipando a un importante cantiere didattico nella maestosa Catedral Primada de Santa María de Toledo. Guidati dal restauratore Francesco Giovannoni, lavorano alle pitture murali di Juan de Borgogna, mettendo in pratica competenze acquisite in aula direttamente su un patrimonio di eccezionale valore. L’iniziativa, promossa dal Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra, nasce da una prestigiosa collaborazione istituzionale con la Cattedrale di Toledo, un simbolo storico e culturale di rilevanza internazionale. Grazie al supporto del direttore del DiBEST Mauro La Russa, della coordinatrice uscente del corso Donatella Barca e della neoeletta Michela Ricca, questa iniziativa permette all’Ateneo di consolidare la propria rete di collaborazioni scientifiche e di valorizzare il suo contributo alla tutela del patrimonio culturale globale.

Argomenti
cattedrale toledo
restauro
società
Unical
Università della Calabria
Categorie collegate
Società
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x