L’Unical sul cantiere di restauro della Cattedrale di Toledo – FOTO

l’iniziativa

COSENZA Gli studenti del terzo anno del corso di laurea magistrale in Conservazione e restauro dei beni culturali dell’Università della Calabria stanno partecipando a un importante cantiere didattico nella maestosa Catedral Primada de Santa María de Toledo. Guidati dal restauratore Francesco Giovannoni, lavorano alle pitture murali di Juan de Borgogna, mettendo in pratica competenze acquisite in aula direttamente su un patrimonio di eccezionale valore. L’iniziativa, promossa dal Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra, nasce da una prestigiosa collaborazione istituzionale con la Cattedrale di Toledo, un simbolo storico e culturale di rilevanza internazionale. Grazie al supporto del direttore del DiBEST Mauro La Russa, della coordinatrice uscente del corso Donatella Barca e della neoeletta Michela Ricca, questa iniziativa permette all’Ateneo di consolidare la propria rete di collaborazioni scientifiche e di valorizzare il suo contributo alla tutela del patrimonio culturale globale.