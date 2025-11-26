Premio Olivetti, il ministro Urso si complimenta con la Camera di Commercio di Cosenza: «una prima edizione di successo»

l’evento a roma

COSENZA Il primo premio Adriano Olivetti promosso dalla Camera di Commercio di Cosenza è stato un successo, con tante imprese e scuole da tutta Italia che hanno partecipato». E’ soddisfatto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenuto alla cerimonia di premiazione al Mimit del Premio nazionale Adriano Olivetti, promosso dalla Camera di commercio di Cosenza e dalla Fondazione Adriano Olivetti, in collaborazione con Unioncamere. Il ministro ha premiato l’impresa vincitrice: la Renner Italia con il progetto “Nuovo Welfare Abitativo”. A Roma, la Sala degli Arazzi ha ospitato scuole e imprenditori per due diverse sessioni dell’evento. «La Camera di Commercio calabrese – ha proseguito Urso – ha evidenziato il valore straordinario, illuminante e antesignano di Olivetti. Costruì un modello di impresa sociale che si faceva carico, come queste imprese che hanno partecipato al premio, anche della formazione e dell’alloggio dei propri lavoratori». Sempre su Olivetti, Urso aggiunge: «ha dato vita ad un esempio di impresa sociale che è esattamente quello previsto nella nostra Carta costituzionale, fondamento della nostra Repubblica. Molto bene che ciò nasca dal Sud».

Olivetti «ha anticipato negli anni ’50 i temi dell’Agenda 2030»

«Sostenibilità, comunità, rispetto dell’ambiente, sviluppo del Mezzogiorno e innovazione sono questi i valori della cultura olivettiana», sottolinea al Corriere della Calabria il presidente della Camera di Commercio di Cosenza, Klaus Algieri. «Oggi è un momento di riflessione perché il mondo imprenditoriale, nonostante la burocrazia, va avanti. Le imprese sono resilienti e lo hanno dimostrato con questo premio. Il mondo reale sta cambiando e non è possibile stare fermi», dice il presidente dell’Ente camerale bruzio. Che pone l’accento sulla sinergia con la Fondazione Adriano Olivetti. «La collaborazione con la Fondazione Olivetti procede da qualche anno. Abbiamo inaugurato la “Stanza Olivetti” all’interno della Camera di Commercio di Cosenza con l’idea che il gruppo possa abbattere qualsiasi barriera, insieme alle imprese che non devono pensare solo al profitto ma anche ai territori in cui operano, al sociale, ai propri dipendenti». Il pensiero di Adriano Olivetti, per Algieri, è decisamente attuale. «Ha anticipato negli anni ’50 i temi dell’Agenda 2030 della sostenibilità». Il presidente della Camera di Commercio di Cosenza, infine, ringrazia «il ministro Adolfo Urso che ci ha ospitato nella sede del ministero, è la nostra casa». (f.b.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato