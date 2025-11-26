Uncem Calabria, Paolo Pappaterra nominato vicepresidente regionale

la nomina

MORMANNO Il Presidente Regionale di UNCEM, Vincenzo Mazzei, insieme al Presidente Nazionale Marco Bussone, hanno nominato Vice Presidente Regionale Paolo Pappaterra, sindaco di Mormanno. «Non lo nego: mi tremano ancora un po’ le mani mentre lo scrivo. È un onore grande, enorme. Una responsabilità che sento tutta, ma che accolgo con il cuore pieno di gratitudine. A Vincenzo e Marco va il mio grazie più sincero. Sono davvero orgoglioso che nell’esecutivo ci siano altri Sindaci calabresi di grande valore, amministratori capaci che ogni giorno, in ogni angolo della nostra regione, dimostrano cosa significhi servire la propria comunità con passione e competenza. Essere al loro fianco è un privilegio. E permettetemi un pensiero personale: questa nomina è sì un riconoscimento alla mia persona, ma è anche – e forse soprattutto – un riconoscimento al lavoro che stiamo portando avanti come Amministrazione Comunale di Mormanno. Significa che fuori dai nostri confini viene apprezzata la capacità di costruire relazioni istituzionali solide, di tenere alto il nome del nostro Comune, di lavorare con serietà. Questo ruolo ci porterà a confronti importanti con le istituzioni regionali e nazionali. Lo faremo con spirito di collaborazione, con rispetto, ma soprattutto con la determinazione di chi vuole far crescere la Calabria dei comuni montani, quella che non si arrende, che resiste, che sogna. Oggi è un bel giorno. Per me, per Mormanno, per la nostra Calabria», ha dichiarato Pappaterra.