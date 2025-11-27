Consiglio regionale, incontro tra Garante delle vittime di reato Lomonaco e il presidente Cirillo

sinergie

REGGIO CALABRIA Continuità come solco da seguire. Visione come meta verso cui tendere. Sono state queste le coordinate che hanno guidato l’incontro tra il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato e il neo eletto Presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo. Nel confronto è emersa una convinzione condivisa: “La Calabria ha bisogno di braccia forti, menti creative e di una presenza costante delle istituzioni sul territorio per superare la narrazione di una regione ripiegata su se stessa”. Un dialogo sincero, aperto e orientato alla costruzione di un nuovo orizzonte istituzionale, in cui la tutela delle vittime di reato diventi parte integrante delle politiche regionali. “Proficuo sarà il lavoro tra l’Ufficio del Garante e l’Ufficio di Presidenza – ha concluso Lomonaco – affinché la Calabria possa farsi volano, anche legislativo, di un percorso che porti la figura del Garante ad assumere una valenza nazionale, soprattutto nei tavoli in cui si decide il futuro della nostra comunità”.

