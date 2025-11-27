Cosenza Calcio, il Comune autorizza la riscossione di oltre 578mila euro

il provvedimento

COSENZA La Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Cosenza ha deliberato ieri l’autorizzazione all’emissione delle liste di carico per i canoni comunali sulla pubblicità relativi agli anni dal 2013 al 2018, coinvolgendo direttamente la società Cosenza Calcio. Con la delibera n. 1528 del 26 novembre 2025, la Commissione ha disposto che la società Municipia Spa possa procedere all’iscrizione a ruolo coattivo per un importo complessivo di 578.090,10 euro, “relativo a sentenze in materia di COSAP/ICP in cui la società Cosenza Calcio è risultata soccombente”.

La seduta della Commissione, presieduta dal Dott. Francescopaolo Di Menna con i componenti Dott. Rosario Fusaro e Dott.ssa Adele Sauro, si è svolta in videoconferenza, nel rispetto delle disposizioni vigenti, con la verbalizzazione affidata alla Dott.ssa Rosaria Franca Campagna. Nella premessa della delibera si sottolinea che “l’attività di accertamento e di riscossione delle Entrate Tributarie, Extratributarie, delle Entrate patrimoniali e di attività accessorie è attualmente effettuata dalla Società Municipia Spa giusta contratto di appalto stipulato in data 7 giugno 2017”.

Secondo quanto riportato nel testo, la decisione prende avvio dalla nota della Municipia Spa prot. 70/2025 del 12 novembre 2025, con cui la società ha trasmesso il “visto di esecutività per l’approvazione della scrivente Commissione” e ha emesso le liste di carico riguardanti la società calcistica. La delibera specifica che l’atto è “immediatamente esecutivo” e dovrà essere pubblicato sull’albo pretorio online e sul sito istituzionale del Comune, rendendo trasparente l’intera procedura.

Il caso Cosenza Calcio si inserisce in un contesto più ampio di riscossione dei tributi e delle entrate comunali, ma rappresenta un episodio particolarmente significativo per l’impatto economico sulle casse della società rossoblù. Con questa delibera, il Comune conferma la linea di rigoroso rispetto delle norme tributarie e dell’attività di riscossione, ribadendo che la gestione dei crediti nei confronti di enti e società è affidata a Municipia Spa. Come riportato nel testo ufficiale, la Commissione ha voluto sottolineare l’importanza di “attivare e verificare il corretto svolgimento della seduta in attuazione di quanto previsto al punto 2) della citata Disposizione del Presidente della CSL, istitutiva e disciplinante le attività in videoconferenza”. (f.v.)

