Cristofer, l’affetto dei cosentini e la necessità di far luce sull’accaduto

COSENZA Il volto tumefatto, un trauma importante e il sospetto che i lividi non siano stati causati da una caduta ma da una aggressione. La storia di Cristofer, da quando ieri sera si è diffusa la notizia del suo ricovero in ospedale, ha commosso tutti i cosentini. Il clochard è conosciuto e amato da tutti, in tanti si fermano a lasciare una monetina mentre passeggiano su Corso Mazzini. Da anni stazione sempre nei pressi di piazza XI settembre, cuore pulsante della città dei bruzi. Accanto ai suoi cani, che non lascia mai, resta seduto in attesa di un saluto. Qualcuno potrebbe averlo aggredito, le ferite riportate lo hanno costretto al ricovero in ospedale dove è arrivato a bordo di un’ambulanza. I medici e gli infermieri del reparto di Neurochirurgia si stanno prendendo cura di lui e presto potrebbe essere dimesso, poi tornerà a condividere la maggior parte della giornata insieme ai cosentini. Quanto accaduto, però, ha scosso la comunità e spinto anche il sindaco della città, Franz Caruso, a raggiungerlo all’Annunziata per un saluto. Cristofer, austriaco di nascita, è ormai cosentino d’adozione. In attesa di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, pare decisamente opportuno restituire dignità e verità ad un uomo diventato parte integrante di una comunità che dovrà offrirgli aiuto, sostegno e protezione. (redazione@corrierecal.it)

