Pirossigeno Cosenza scatenata: in 48 ore arrivano Arrieta e Vavà. Rossoblù da sogno

COSENZA Due giorni, due innesti di spessore internazionale. La Pirossigeno Cosenza accelera sul mercato e regala a mister Paniccia un doppio colpo che cambia il volto della squadra: prima l’arrivo del fuoriclasse argentino Kevin Nahuel Arrieta, poi quello dell’universale brasiliano Waldir “Vavà” de Lima.

Il primo annuncio ha scaldato l’ambiente: Arrieta, classe 1997, talento cresciuto tra 17 de Agosto, Racing e Boca Juniors, porta in dote un curriculum da top player. In Europa si è imposto con la Feldi Eboli, poi il ritorno in patria e l’esplosione definitiva con il Kairat Almaty, con cui ha vinto il titolo kazako e sfiorato la Champions League, segnando anche in finale. Protagonista ai Mondiali, chiusi con l’argento e 7 reti in altrettante gare, l’argentino vestirà la maglia rossoblù numero 24, pronto a infiammare il PalaPirossigeno.

«Siamo fieri di aver portato a Cosenza un campione di caratura internazionale – commenta il vicepresidente Gaetano Piro –. Quando si è presentata l’occasione, ci siamo fatti trovare pronti. È uno sforzo per alzare ancora la qualità del futsal da offrire ai nostri tifosi».



A distanza di poche ore, la società ha poi ufficializzato un altro rinforzo di assoluto valore: Vavà, brasiliano classe 1991, giocatore duttile e già ampiamente rodato nel futsal italiano. Nel suo percorso, maglie importanti come Fuente Lucera, Orte, Lazio, Came Dosson, Sala Consilina, Feldi Eboli (con cui ha vinto lo scudetto 2022/23), Pesaro e Napoli Futsal. Arriva con lo status di formato, già aggregato al gruppo diretto verso Torino, e indosserà il numero 23.

