Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
paesaggi imbiancati
Torna la neve in Calabria, nella notte fitte nevicate in Sila
Fiocchi ad alta quota su Monte Scuro e Monte Botte Donato. Pioggia tra il Catanzarese e il Vibonese
Pubblicato il: 27/11/2025 – 9:37
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
COSENZA La neve torna a imbiancare la Sila. Nella notte, come previsto, si sono verificate fitte nevicate dai 1600 metri in su, nella Sila Grande, in particolare su Monte Scuro e Monte Botte Donato, dove si registrano temperature intorno agli 0 gradi. Nel resto della Calabria forti piogge, soprattutto nel Catanzarese e nelle Serre vibonesi. In giornata è ancora prevista instabilità, con tempo a intermittenza tra sole e nuvole e fenomeni a macchia di leopardo.
Foto da Stazione Metereologica Sant’Elia di Catanzaro
Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali