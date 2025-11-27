Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 9:37
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

paesaggi imbiancati

Torna la neve in Calabria, nella notte fitte nevicate in Sila

Fiocchi ad alta quota su Monte Scuro e Monte Botte Donato. Pioggia tra il Catanzarese e il Vibonese

Pubblicato il: 27/11/2025 – 9:37
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Torna la neve in Calabria, nella notte fitte nevicate in Sila

COSENZA La neve torna a imbiancare la Sila. Nella notte, come previsto, si sono verificate fitte nevicate dai 1600 metri in su, nella Sila Grande, in particolare su Monte Scuro e Monte Botte Donato, dove si registrano temperature intorno agli 0 gradi. Nel resto della Calabria forti piogge, soprattutto nel Catanzarese e nelle Serre vibonesi. In giornata è ancora prevista instabilità, con tempo a intermittenza tra sole e nuvole e fenomeni a macchia di leopardo.

Foto da Stazione Metereologica Sant’Elia di Catanzaro

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
botte donato
Cosenza
METEO CALABRIA
monte scuro
neve in calabria
neve in sila
PROVINCIA DI COSENZA
Rilevanti
Sila
sila imbiancata
Categorie collegate
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x