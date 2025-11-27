Torna la neve in Calabria, nella notte fitte nevicate in Sila

paesaggi imbiancati

COSENZA La neve torna a imbiancare la Sila. Nella notte, come previsto, si sono verificate fitte nevicate dai 1600 metri in su, nella Sila Grande, in particolare su Monte Scuro e Monte Botte Donato, dove si registrano temperature intorno agli 0 gradi. Nel resto della Calabria forti piogge, soprattutto nel Catanzarese e nelle Serre vibonesi. In giornata è ancora prevista instabilità, con tempo a intermittenza tra sole e nuvole e fenomeni a macchia di leopardo.

Foto da Stazione Metereologica Sant’Elia di Catanzaro

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato