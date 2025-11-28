Burocrazia della Regione, c’è l’avviso per gli incarichi di dirigente generale dei Dipartimenti

“rivoluzione” in vista

CATANZARO Procede l’iter per la “rivoluzione” della macchina amministrativa e burocratica della Regione, con un altro sostanziale passo avanti in vista della riorganizzazione, la cui entrata a regime – come anticipato nei giorni scorsi dal Corriere della Calabria – è fissata al 18 dicembre (termine aggiornato dalla Giunta rispetto a quello originario, che era fissato a lunedì 1 dicembre). Il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane della Cittadella ha infatti indetto un “Avviso di selezione per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello apicale”: si tratta in pratica degli incarichi di dirigente generale dei Dipartimenti della Giunta regionale. L’avviso, rivolto ai candidati interni ed esterni all’amministrazione regionale, riguarda questi Dipartimenti: Segretariato Generale; Programmazione Unitaria; Valorizzazione del Capitale Umano e l’Innovazione del Lavoro Pubblico; Infrastrutture; Governo del Territorio, Difesa del suolo e politiche per la casa; Lavoro, Imprese e Aree produttive; Turismo, cultura e identità territoriale; Agricoltura, Aree interne e Politiche di connessione territoriale; Asset Strategici, Attrazione degli Investimenti e Saperi; Salute e Servizi Sanitari; Inclusione sociale, la sussidiarietà e il welfare di comunità; Sostenibilità ambientale; Protezione Civile. Per presentare le domande «stante l’urgenza» i candidati dg hanno tempo 7 giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale della Regione. (a. c.)

