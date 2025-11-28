Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 21:23
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

“rivoluzione” in vista

Burocrazia della Regione, c’è l’avviso per gli incarichi di dirigente generale dei Dipartimenti

Avviso riservato a candidati interni ed esterni alla Cittadella. Gli aspiranti hanno tempo 7 giorni per presentare le domande

Pubblicato il: 28/11/2025 – 21:09
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Burocrazia della Regione, c’è l’avviso per gli incarichi di dirigente generale dei Dipartimenti

CATANZARO Procede l’iter per la “rivoluzione” della macchina amministrativa e burocratica della Regione, con un altro sostanziale passo avanti in vista della riorganizzazione, la cui entrata a regime – come anticipato nei giorni scorsi dal Corriere della Calabria – è fissata al 18 dicembre (termine aggiornato dalla Giunta rispetto a quello originario, che era fissato a lunedì 1 dicembre). Il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane della Cittadella ha infatti indetto un “Avviso di selezione per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello apicale”: si tratta in pratica degli incarichi di dirigente generale dei Dipartimenti della Giunta regionale. L’avviso, rivolto ai candidati interni ed esterni all’amministrazione regionale, riguarda questi Dipartimenti: Segretariato Generale; Programmazione Unitaria; Valorizzazione del Capitale Umano e l’Innovazione del Lavoro Pubblico; Infrastrutture; Governo del Territorio, Difesa del suolo e politiche per la casa; Lavoro, Imprese e Aree produttive;  Turismo, cultura e identità territoriale; Agricoltura, Aree interne e Politiche di connessione territoriale; Asset Strategici, Attrazione degli Investimenti e Saperi; Salute e Servizi Sanitari; Inclusione sociale, la sussidiarietà e il welfare di comunità; Sostenibilità ambientale; Protezione Civile. Per presentare le domande «stante l’urgenza» i candidati dg hanno tempo 7 giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale della Regione. (a. c.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
avviso
Burocrazia
CITTADELLA
dg
dirigente
DIRIGENTI
giunta
In evidenza
incarichi
Regione Calabria
riorganizzazione
rivoluzione
Categorie collegate
Politica
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x