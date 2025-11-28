Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 14:29
impatto violento

Incidente sulla Statale 106 a Crotone: anziano estratto dalle lamiere, tre feriti

Un furgone con nove persone e un’auto si sono scontrati tra Gabella e Margherita. Strada chiusa temporaneamente per i soccorsi

Pubblicato il: 28/11/2025 – 14:14
Incidente sulla Statale 106 a Crotone: anziano estratto dalle lamiere, tre feriti

CROTONE Questa mattina, intorno alle 9, un violento scontro tra un furgone a nove posti e un’autovettura si è verificato sulla Statale 106 Jonica, tra Gabella e Margherita, a Crotone. Secondo le prime ricostruzioni, il furgone, un veicolo a nove posti, trasportava altrettante persone di nazionalità straniera, probabilmente dirette verso luoghi di lavoro nei campi della zona. L’autovettura coinvolta era guidata da un uomo anziano del posto. L’impatto tra i due mezzi è stato particolarmente violento, tanto che il conducente dell’auto è rimasto intrappolato tra le lamiere, richiedendo l’intervento dei Vigili del Fuoco che lo hanno liberato con cesoie idrauliche.
Tre passeggeri del furgone hanno riportato ferite e sono stati trasportati in ospedale da tre ambulanze, mentre l’anziano alla guida dell’autovettura è stato affidato ai sanitari dopo l’estrazione. L’elicottero del 118 ha garantito un trasferimento rapido dei pazienti in condizioni più critiche. La Polizia Stradale ha temporaneamente chiuso la strada per consentire le operazioni di soccorso e avviare accertamenti sulla dinamica dell’incidente.

