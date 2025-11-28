Prevenzione, contrasto, supporto alle vittime. Lo Stato alza un muro contro usura ed estorsioni

la sfida antimafia

CATANZARO Prevenzione, contrasto ma anche supporto alle vittime e uno sprone alla denuncia. Sono questi gli obiettivi del protocollo d’intesa anti-usura e anti-estorsione in provincia di Catanzaro, protocollo sottoscritto nella Prefettura di Catanzaro: a firmarlo, tra gli altri, il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, il commissario anti-racket Maria Grazia Nicolò, il prefetto di Catanzaro Castrese De Rosa, il presidente della Regione Roberto Occhiuto e il procuratore della Repubblica Salvatore Curcio. «La finalità del protocollo – è stato evidenziato – è quella di rafforzare la rete interistituzionale del territorio, coinvolgendo a pieno titolo anche il mondo associativo, sindacale e del privato sociale sia in un’ottica preventiva che di supporto a cittadini ed imprese esposti al rischio di condotte estorsive o usurarie». Anche per questo alla sottoscrizione, oltre ai vertici delle forze dell’ordine sul territorio, hanno partecipato anche i sindaci dei Comuni più grandi della provincia, rappresentanti del mondo imprenditoriale, produttivo e sociale, del mondo del credito, dei sindacati, della Chiesa, delle associazioni di volontariato e delle fondazioni anti-usura e anti-racket. (c. a.)

