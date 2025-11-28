Treni, il M5S presenta un’interrogazione al presidente del Consiglio regionale Salvatore Cirillo

i disagi

CATANZARO «Nei giorni scorsi si sono registrati dei problemi alla circolazione dei treni in diverse zone della Calabria per lavori sulla linea ferrata, a seguito di ciò abbiamo prodotto un’interrogazione rivolta al presidente del Consiglio regionale Salvatore Cirillo, per sapere quali iniziative intenda assumere la Regione Calabria per ovviare ai disagi dei viaggiatori». È quanto fanno sapere in una nota il parlamentare Riccardo Tucci e la neoconsigliera regionale Elisa Scutellà del Movimento 5 stelle.

«È cosa nota a tutti – aggiungono – siano in corso degli interventi di potenziamento infrastrutturale da parte di Rete Ferroviaria Italiana fra le stazioni di Vibo-Pizzo e Mileto, nonché lavori di manutenzione straordinaria sulla linea Lamezia-Catanzaro Lido. Per tali motivi, si stanno verificando modifiche alla circolazione ferroviaria sulla linea Tirrenica, via Tropea, fra Lamezia e Catanzaro Lido e tra Villa San Giovanni e Melito Porto Salvo. Questi lavori comportano disagi ai viaggiatori, consistenti in cambi di orari, allungamento dei tempi di percorrenza e improvvise cancellazioni dei treni. Purtroppo i disservizi non risultano sufficientemente compensati da servizi alternativi e, in particolare, da bus sostitutivi, come accaduto il 25 novembre scorso alla stazione di Vibo-Pizzo con la cancellazione improvvisa del treno regionale delle 7.35 diretto a Reggio Calabria». «Alla luce di ciò e considerato che la mobilità ferroviaria rappresenta un servizio essenziale per i calabresi – continuano – come Movimento 5 stelle, abbiam chiesto alla Regione Calabria, per il tramite del suo presidente del consiglio, quali provvedimenti intenda assumere per garantire agli utenti un’adeguata attivazione di bus sostitutivi con orari coordinati, fermate capillari e idonea informazione», concludono.

