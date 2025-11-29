Crotone, vittoria di carattere allo Scida contro il Giugliano: decide il solito Gomez

SERIE C

CROTONE Il Crotone ritrova il sorriso allo Scida superando un Giugliano coriaceo ma progressivamente travolto dall’intensità dei rossoblù. Una gara che si accende soprattutto nella ripresa, quando i padroni di casa cambiano ritmo e costruiscono il successo grazie alla firma del capitano Guido Gomez. L’avvio del match, invece, racconta tutt’altro: il Giugliano parte meglio, spinge con coraggio e costringe Merelli ai primi interventi della serata, con una risposta prodigiosa su Vinicius. Poco dopo è Baldé a rendersi pericoloso sugli sviluppi di un’azione ideata da D’Agostino, ma anche in questo caso la difesa rossoblù si salva. Il Crotone deve già ricorrere a un cambio forzato dopo una ventina di minuti, quando Berra alza bandiera bianca lasciando spazio a Leo. L’equilibrio però resta, anzi poco prima dell’intervallo il Giugliano sfiora il vantaggio con una chance enorme per Baldé, fermato ancora una volta da un Merelli in versione super. La svolta arriva al rientro dagli spogliatoi: dopo nemmeno tre minuti del secondo tempo, un’azione insistita dei rossoblù porta al tiro Gomez, che trova il gol dell’1-0 anche grazie a una deviazione gialloblù. La rete scuote il Crotone, che da lì in avanti domina e sfiora il raddoppio in più occasioni. Capuano e Longo, dalle due panchine, provano a cambiare l’inerzia con una girandola di cambi, ma sono sempre i padroni di casa a gestire meglio ritmi e spazi. Nel finale il Giugliano tenta l’assalto, ma Groppelli si esibisce in un intervento difensivo provvidenziale su Nepi che vale quanto un gol, blindando una vittoria preziosa. Dopo cinque minuti di recupero, il Crotone può esultare: tre punti pesanti, costruiti con sofferenza e determinazione, che rilanciano la squadra e confermano il carisma del suo capitano, ancora una volta decisivo.

Il tabellino

CROTONE: Merelli; Berra (25’pt Leo), Cargnelutti, Di Pasquale, Groppelli; Vinicius, Gallo (23’st Calvano); Zunno, Gomez (23’st Piovanello), Maggio (35’st Stronati), Murano (35’st Perlingieri). A disp.: Sala, Martino, Cocetta, Guerra, Bruno, Marazzotti, Ricci, Sandri, Vrenna. All. Longo

GIUGLIANO: Bolletta; Laezza, De Rosa, Caldore; Improta (38’pt Milan; 19’st Borello), Forciniti, Prezioso, La Vardera (36’st Peluso); Balde (36’st Njambè), Prado (19’st Nepi), D’Agostino. A disp. : Russo, Cavasinni, Vaglica, D’Avino, De Francesco, Minei, Acampa , Esposito. All. Capuano

ARBITRO: Di Cicco di Lanciano

MARCATORI: 3’st Gomez (C)

NOTE: ammoniti Balde (G), Improta (G), Prado (G). Spettatori: 3730.