Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 19:40
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

la nota

Manifestazione “No Ponte”, Orrico: «Lo Stretto non si tocca»

«Il messaggio per Salvini, Meloni, per chi guida la Calabria e la Sicilia è forte e chiaro»

Pubblicato il: 29/11/2025 – 16:52
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Manifestazione “No Ponte”, Orrico: «Lo Stretto non si tocca»

MESSINA «Il Movimento 5 stelle calabrese ha aderito e preso convintamente parte alla manifestazione contro il Ponte sullo Stretto svoltasi questo pomeriggio a Messina. In mezzo a migliaia di cittadini e cittadine provenienti da tutto il Paese abbiamo ribadito ancora una volta il nostro dissenso contro un’opera non prioritaria che toglie risorse miliardarie a territori in cui mancano strade e infrastrutture essenziali. Un progetto bandiera delle destre che ci governano, su cui hanno costruito intere campagne elettorali, bocciato dalla Corte dei conti e dalle legittime aspettative dei calabresi e dei siciliani che reclamano tutte altre esigenze. Il messaggio per Salvini, Meloni, per chi guida la Calabria e la Sicilia è forte e chiaro: lo Stretto non si tocca». Così la deputata Anna Laura Orrico, coordinatrice calabrese del Movimento 5 stelle.

Argomenti
ANNA LAURA ORRICO
Importanti
M5S
manifestazione no ponte
no ponte
ponte messina
PONTE SULLO STRETTO
Categorie collegate
Politica
Reggio Calabria
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x